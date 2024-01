Les faits ont été d’une violence assez surprenante. Jeudi, à Blagnac, en Haute-Garonne, aux alentours de 17 heures, une femme, âgée de 55 ans, au volant de sa voiture arrêtée, a été agressée par un homme lui ordonnant de descendre de sa voiture. Refusant l’ordre donné, la femme a été sortie de force de son véhicule, dans laquelle se trouvaient encore son ordinateur portable, son sac à main et son téléphone. En tentant de récupérer lesdits objets, notamment pour contacter la police, elle a chuté au sol alors que le voleur commencé à faire démarrer la voiture.

De là, les forces de l’ordre sont prévenues, et l’équipe de Colomiers retrouve la voiture avec le voleur à son volant, une trentaine de minutes plus tard. En tentant de l’intercepter, leur voiture se retrouve superficiellement abîmée par le voleur qui refuse de s’arrêter et met de coup de volants.

Une arrestation musclée

Finalement, les quatre policiers finissent, non sans difficultés à faire sortir l’homme du véhicule. Celui-ci continue de se débattre et blesse légèrement les agents de police qui finissent par le maîtriser.

Connu des services de police, l’homme de 39 ans était sous influence d’alcool et de stupéfiants, et n’avait pas de permis. Il a été placé en garde à vue pour vol avec violences, rébellion, dégradation de biens publics, conduite sans permis et conduite sous stupéfiant. A ce jour, la garde à vue est prolongée.