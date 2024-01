Les corps d’un homme de 46 ans et de sa belle-fille de 16 ans ont été découverts par la police vendredi dans un appartement au nord de Toulouse, selon des sources judiciaire et policière. « Le beau-père aurait asséné des coups de couteau à sa belle-fille avant de se donner la mort », a indiqué une source du parquet de Toulouse évoquant un possible contexte d’un couple en instance de « séparation ».

La mère et le frère de la jeune fille, présents au moment des faits, ont été évacués en état de choc et n’ont pas encore été entendus par les enquêteurs. Des officiers de police judiciaire se sont rendus sur place en début d’après-midi pour effectuer les constatations, selon cette même source.