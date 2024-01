C’est une nouvelle année qui commence plutôt mal pour ces riverains. A Toulouse, rue du Faidherbe, quartier des Minimes, un incendie s’est déclaré, lundi soir vers 23 heures, au 4e étage d’un immeuble de huit étages. Ce drame a été relativement violent et a nécessité, au total, l’intervention de 69 sapeurs-pompiers.

Neuf personnes intoxiquées

Du côté des riverains, 150 ont été directement impactés, et six d’entre eux, en plus de trois membres des forces de l’ordre ont été intoxiqués par les fumées et transportées au centre hospitalier le plus proche. Leurs jours ne sont pas en danger.

Le feu est actuellement maîtrisé par les sapeurs-pompiers de Haute-Garonne. Les opérations de déblais et de ventilation, quant à elles, se poursuivent.