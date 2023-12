Un mystère enfin résolu. Les autorités sanitaires ont identifié l’origine de la bactérie E.coli qui a contaminé six enfants en novembre dernier, dans une crèche des Minimes à Toulouse. Le rappel de plusieurs fromages à base de lait cru fabriqués par Route des Terroirs, a donc été engagé.

Au total, 26 types de produits, sous diverses marques et formes, sont mentionnés sur le site gouvernemental « Rappel conso » alertant sur les produits dangereux en circulation. De nouveaux produits « sont susceptibles d’être ajoutés dans les tout prochains jours », a précisé le ministère de l’Agriculture.

Source (principale) de la contamination

Une enquête a identifié « des éléments épidémiologiques, microbiologiques et de traçabilité convergents, faisant le lien entre au moins une partie de ces cas de SHU [syndrome hémolytique et urémique] et des fromages morbier produits par la société Route des Terroirs », ajoute le communiqué.

Les autorités ne peuvent pas « à ce stade exclure d’autres sources de contamination », mais elles demandent aux personnes qui en détiendraient de ne pas les consommer. Du côté du producteur, l’agrément sanitaire de ce site a été suspendu et il ne peut plus produire tant que cette suspension n’a pas été levée.