Deux hommes ont été mis en examen vendredi après le meurtre de Reynier Silegas Martinez, un artiste de scène latino jazz toulousaine dont le corps a été découvert dans la soirée du 28 novembre à son domicile. Le premier suspect, un homme de 36 ans d’origine brésilienne, est poursuivi des chefs de meurtre et de vol. Il a été placé en détention. Le second, âgé de 27 ans, est mis en examen uniquement pour « recel de vol » et a été laissé libre sous contrôle judiciaire.

Encore une belle personne qui quitte trop tôt notre monde. Plein de pensées à ses proches et à toutes celles et ceux dont il a illuminé et réchauffé les voix et les vies ! https://t.co/3A0plrlFFi — Yvan Godard (@ygodard) November 30, 2023

Les circonstances exactes de la mort de l’artiste de 43 ans, d’origine cubaine et qui dirigeait un ensemble vocal, restent encore à éclaircir. Son corps portait des traces de coups à la tête et un lien de strangulation a été retrouvé sur place. Mais l’autopsie n’a pas permis de déterminer ni la date ni la cause exacte de décès. Les enquêteurs de la brigade criminelle attendent encore les résultats « d’examens en cours », indique le parquet de Toulouse.

L’une des hypothèses est que le principal suspect soit retourné sur les lieux du crime pour cambrioler sa victime.