L’enquête ouverte à Toulouse pour « recherche des causes de la mort », après le décès de Mathis, samedi matin au marché couvert Victor-Hugo, se poursuit. Les enquêteurs de la sûreté départementale « procèdent aux vérifications et aux auditions des personnes pouvant apporter un éclairage sur le parcours de la victime avant son décès et tous autres témoins utiles », a indiqué lundi soir Samuel Vuelta-Simon le procureur de la République de Toulouse.

Le jeune homme, qui allait fêter ses 21 ans, a été retrouvé vers 5 heures par un employé du marché attiré par ses cris de détresse. Il était coincé, et en partie immergé, dans une cuve d’eau chauffée de 4 mètres de profondeur et destinée à traiter la glace utilisée par les poissonniers du marché. L’employé n’a pas pu extirper Mathis, qui se trouvait en arrêt cardiaque à l’arrivée des secours.

Ni poursuivi, ni suivi, selon les exploitations de la vidéosurveillance

Le procureur confirme que la victime avait passé la soirée en compagnie de proches « dans un bar situé à environ 500 mètres du marché Victor-Hugo », un établissement de la rue Gabriel-Péri selon nos informations. Le personnel a demandé à Mathis de quitter les lieux vers 4h30 après une « rixe » avec un autre client. « Un second accrochage » a eu lieu « avec un individu différent boulevard de Strasbourg, poursuit Samuel Vuelta-Simon. Là encore, la victime quittait rapidement les lieux pour se diriger vers le marché Victor-Hugo où elle pénétrait vers 5h05 et se dirigeait vers les stands de poissons. »

Le jeune a-t-il voulu fuir, ou se cacher ? « A ce stade de l’enquête, les vérifications n’ont pas permis d’établir qu’il a été poursuivi, ou même suivi par un ou des tiers », précise le magistrat. La piste accidentelle est donc, pour l’heure privilégiée.

Une cagnotte pour sa famille

L’autopsie pratiquée lundi à l’institut médico-légal de la Ville rose a confirmé que l’arrêt cardiaque avait été provoqué par les brûlures endurées. Des analyses toxicologiques complémentaires sont en cours « pour détecter la présence d’alcool et de stupéfiants ».

Dans le Lauragais, le club de rugby de Villenouvelle dans lequel Mathis évoluait avec l’équipe seniors dit son « immense tristesse » et a lancé une cagnotte en ligne pour aider la famille à organiser les obsèques.