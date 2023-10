Cinq points de suture, un nez cassé et cinq jours d’arrêt de travail. C’est ce qu’a récolté lundi soir le voyageur d’un train circulant entre Tarbes et Paris pour avoir demandé à un autre passager de libérer la place indiquée sur son billet. La requête, très banale, a viré à l’altercation. Lorsqu’ils sont arrivés, les contrôleurs ont trouvé le quinquagénaire en sang aux prises avec deux frères, de 19 et 25 ans, des Russes domiciliés à Paris. Les protagonistes ont été séparés, le temps de s’arrêter en gare de Saint-Gaudens, au sud de Toulouse, pour confier le blessé et les deux frangins à la police.

De source policière, l’enquête a rapidement établi que seul l’aîné, déjà connu des services, avait porté les coups. Elle a aussi démontré que le passager bagarreur et sa victime avaient effectivement le même numéro de siège… A la nuance près que le billet du Russe concernait le train du lendemain. Le suspect devra revenir dans le sud de la France au mois de février 2024 pour comparaître devant le tribunal correctionnel.