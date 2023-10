Deux lieux, deux ambiances. Jeudi soir, Mikkel Desler a fêté sur la pelouse du Stadium de Toulouse la première victoire du TFC dans une Coupe d’Europe depuis quatorze ans, après avoir dominé les Autrichiens du Lask de Linz. Mais pour l’arrière Danois, l’ambiance a dû vite retomber quand il est arrivé devant la porte de son appartement du quartier des Carmes : la porte était fracturée, ses affaires sens dessus dessous. Le parquet de Toulouse indique que deux montres de marque Rolex ont été emportées par les cambrioleurs, confirmant une information de La Dépêche du Midi. Ce vendredi en début d’après-midi, les investigations se poursuivaient pour tenter d’identifier le ou les « visiteurs(s) » du soir qui ont si opportunément choisi leur cible. Et aucune interpellation n’avait encore eu lieu.

Un précédent avec Ratao

Les cambriolages de joueurs de foot de haut niveau pendant des matchs importants ne sont pas rares, notamment à Paris. Mais ce n’est pas non plus une première à Toulouse. Au début de la saison dernière, l’attaquant Rafael Ratao avait eu la même déveine de voir son domicile dévalisé. C’était pendant un match contre le PSG et lui aussi s’était fait délester d’une montre de luxe.