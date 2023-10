La case prison. On y sort et on y retourne pour le jeune voleur de 19 ans. Ce dernier s’est spécialisé dans les cambriolages de sociétés de BTP à Toulouse. Déjà incarcéré pour les mêmes faits, il a de nouveau été placé en garde à vue le 4 octobre pour de nouveaux cambriolages.

Les faits remontent entre avril et mai, avec plusieurs vols avec effraction dans différentes entreprises, selon la police. Le 2 mai, une société du BTP se fait cambrioler. Les cinq voleurs découpent le grillage et dérobent des outillages et câbles pour un préjudice de 30.000 euros. L’unité des atteintes aux biens de la sûreté départementale débute alors son enquête. Leurs seuls éléments probants proviennent des caméras de surveillance. Dessus, on peut apercevoir cinq personnes dans un monospace.

Les quatre autres suspects n’ont pas encore pu être identifiés

Le 11 mai, le même véhicule est identifié par le gérant d’une entreprise qui met en fuite les voleurs qui tentaient de lui voler du carburant. Grâce à ce témoin visuel et un recoupement minutieux, les enquêteurs réussissent à identifier le principal suspect. Il est inculpé pour huit faits de cambriolages avec effraction dans le BTP. Facile pour les policiers de le retrouver puisqu’il purgeait déjà une peine pour les mêmes faits. Après son audition, le jeune homme sera jugé en comparution devant le tribunal correctionnel. Les quatre autres individus n’ont, pour l’instant, pas pu être identifiés.

Le préjudice total s’élève à 200.000 euros pour ces huit cambriolages.