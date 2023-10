Que s’est-il vraiment passé à Muret dans la nuit de samedi à dimanche qui a fait un mort de 18 ans ? Selon le procureur de la République de Toulouse, Samuel Vuelta-Simon, une rixe éclate rue Aimé-Césaire entre les membres de deux bandes rivales, originaires l’une de Muret et l’autre de Labarthe-sur-Lèze.

L’origine de la rixe pourrait être des insultes et menaces réciproques échangées dans l’après-midi entre les deux groupes. Afin de régler ce différend, les protagonistes ont convenu d’un rendez-vous, le soir, pour en découdre.

Un premier groupe s’y est rendu, composé de trois habitants de Muret. L’un d’entre eux était un homme de 18 ans, déjà condamné par le tribunal pour enfants pour des violences en réunion avec ITT supérieure à huit jours et poursuivi pour offre et cession de stupéfiants. Avec lui, deux mineurs de 16 ans dont un déjà condamné pour violences en réunion.

Sur place, cinq personnes originaires de Labarthe les attendaient. La rixe a commencé à mains nues entre les deux représentants principaux des bandes rivales. Elle a dégénéré rapidement, selon le parquet et l’un des mis en cause a porté un coup de couteau en plein cœur au jeune de 18 ans de Labarthe.

Un autre participant, proche de la victime principale a également été touché à l’abdomen.

Déférés devant la justice mardi

Rapidement, l’ensemble des participants ont quitté les lieux à l’exception de la victime principale, agonisante, qui est décédée à l’arrivée des secours.

Grâce aux investigations, les trois mis en cause, dont celui soupçonné d’avoir porté le coup mortel – le Muretain de 18 ans – ont été interpellés le dimanche matin par la brigade de recherche de Muret de la gendarmerie nationale saisie de l’enquête.

Sauf élément nouveau, ils seront déférés aujourd’hui au parquet et présentés à un juge d’instruction en vue de leur mise en examen pour meurtre, pour deux d’entre eux âgés de 18 et 16 ans, et tentative de meurtre pour le dernier âgé également de 16 ans.