« Ce n’est plus possible… Je suis en train de vendre mon fonds de commerce », concède, abattu, le gérant d’un kebab dans le quartier Jeanne-d’Arc, dans le centre-ville de Toulouse. Boulevard de Strasbourg, à deux pas du métro, les commerçants n’en peuvent plus. Trafic de drogue, incivilités, bagarres…depuis presque deux ans, l’ambiance a bien changé.

« Ces jeunes s’installent où ils veulent et font comme chez eux », commence à décrire Salim, le dirigeant du Tchin depuis 2020. « Ils se battent entre eux, insultent des passants, font vraiment la loi, c’est insupportable ». Ces « jeunes », ce sont des trafiquants qui se sont installés ici après avoir déserté la place Arnaud-Bernard, à quelques centaines de mètres. Grâce à un système bien rodé, ils font des va-et-vient, traversant le boulevard pour aller chercher les stupéfiants et les cigarettes de contrebande avant de revenir pour le trafic. La plupart du temps, ils font porter la drogue par des femmes car les policiers hommes n’ont pas le droit de les fouiller. Ils cachent également la « came » sur des abribus, ou dans des commerces, à l’insu des gérants. Une organisation millimétrée.

« Si ce n’était que le trafic… A leur place, moi, je me ferais simplement discret vu qu’ils sont dans l’illégalité. Mais non ! Ça parle fort. Ça se tape entre eux ! Ça se fait remarquer… », déplore le gérant du kebab qui préfère rester anonyme par peur de représailles. Résultat, ce propriétaire baisse le rideau. Et ce n’est pas le seul… « Il y en a d’autres qui réfléchissent à fermer. Ils ont fait fuir les clients. On n’est pas du tout tranquille ici », assure-t-il. « Personnellement, jamais je n’amènerai mes enfants et ma femme le soir, alors que je travaille ici pourtant ». Au Tchin, c’est un peu le coup de grâce. Après le Covid, voilà que des clients arrêtent de venir. « On a un emplacement parfait car historique à deux pas de Saint-Sernin et pourtant à cause de ça, on est très mal. Les clients se plaignent vraiment de ce trafic. ».

Des trottoirs en sang

Les fauteurs de troubles sont parfois une cinquantaine les soirs de week-end, un peu moins en semaine. Si l’on s’assoit en terrasse, on peut observer le manège du groupe. Chacun a un poste bien particulier. Des bagarres éclatent. Des canettes sont jetées et des cris sont lancés. Certains ne bougent pas du siège de leur scooter. D’autres font des allers-retours. Tous avec leur « panoplie » – jogging, casquette et banane. Toujours les mêmes selon les riverains. La police, elle, passe chaque jour. En vain. Le manège continue. Samedi dernier, la soirée a fini dans un bain de sang avec une victime qui a reçu huit coups de lame, selon les forces de l’ordre. « Ce n’est pas la première fois. On a déjà eu le trottoir en sang à cause d’une rixe », ajoute le kebabier. « On se sent en insécurité constante. En quatre heures, la dernière fois, on a été menacé au couteau, on a eu un drogué qui a voulu rentrer dans l’immeuble… J’ai peur pour ma femme », témoigne un habitant de la rue Bellegarde à deux pas de la place Jeanne-d’Arc. Le couple pense même à déménager à cause des incivilités. Pourtant, Kevin Simon Senari est sportif professionnel de MMA, mais c’est trop pour lui. En attendant, il s’en remet à la police.

« Un travail de fond est mené »

« Nous sommes au fait des difficultés depuis plusieurs mois. On y travaille avec une véritable collaboration entre la police nationale, la municipale et la justice », veut rassurer Emilion Esnault, adjoint au maire en charge de la Sécurité. Un courrier collectif a été, par ailleurs, envoyé à la mairie l’an dernier par plusieurs commerçants solidaires dans ce chaos. « Les interventions sont pluriquotidiennes et trois caméras sont posées sur ce secteur. Elles permettent de tout voir et on intensifie le travail vidéo », ajoute l’adjoint.

En effet, plusieurs fois par jour, voire par heure, des patrouilles se font dans ce coin, désormais connu comme plaque tournante en centre-ville. « Comme pour le travail mené place Arnaud-Bernard, et qui continue par ailleurs, tous les efforts sont mis en place pour endiguer la situation », insiste Emilion Esnault. La place Arnaud-Bernard retrouvé une tranquillité relative, au détriment de Jeanne-d’Arc. « Nous sommes sur un travail de fond et une action intense mais nous devons suivre la loi. On ne peut pas faire tout ce qu’on veut. Je peux comprendre l’impatience mais il y aura des résultats et ce sera certainement plus rapide que place Arnaud-Bernard », conclut l’élu.

La police nationale est très régulièrement sur le pont à surveiller. - Lucie Tollon

En attendant ces résultats, les commerçants, eux, sont démunis. A leur échelle, « c’est une prise de tête quotidienne » avec les dealers, lâche le gérant du Tchin. « Heureusement qu’il y a la police mais ça ne suffit pas. Ça tourne toujours au vinaigre. J’ai perdu des serveuses à cause de leur irrespect à leur égard. Mes salariés n’en peuvent plus. Ils s’engueulent avec et ont peur », développe le propriétaire du fast-food. « Un jour, il y aura une victime collatérale… C’est le seul déclic qui pourrait changer les choses malheureusement », martèle le commerçant.