Une belle somme que la retraitée se reversait à elle-même et à ses enfants. En janvier de cette année, la représentante de l’Office Interdépartemental du tourisme Ariège-Roussillon, une association touristique qui siège à Toulouse, remarque de grandes incohérences dans les comptes. Elle finit par déposer plainte, selon la police, en février de cette année contre sa trésorière pour détournement de fonds. Cette dernière n’est autre qu’une retraitée de 69 ans qui travaillait pour l’Office depuis avril 2021 et ce jusqu’en janvier de cette année avec la découverte des comptes de l’association.

Grâce à une enquête de la Sûreté urbaine de la Rive droite, les policiers ont pu auditionner le 21 septembre la principale suspecte. Cette dernière a reconnu avoir détourné 15.000 euros grâce à des virements et des chèques à son nom et à deux de ses enfants. Selon la police, l’ancienne trésorière a avancé l’explication de l’opportunisme et l’abus de confiance.

Cette dernière sera convoquée devant la justice pour détournement de fonds en juin 2024.