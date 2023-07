Double déveine. Lundi, vers 16h30, un couple se présente au commissariat de Tournefeuille, dans la banlieue de Toulouse, dans le but de déposer plainte pour une agression que l’homme a subie trois jours auparavant. Mais les conjoints n’ont pas encore franchi la porte qu’un inconnu – très, très aviné – déboule et les bouscule. Une altercation éclate, des coups sont échangés, et la femme qui tente de s’interposer se voit infliger une clé de bras par l’énergumène qui a même le temps de sortir un petit couteau pliant et de le brandir.

Deux plaintes

Le « plaignant » a fini par décocher un coup de boule à l’agresseur avant qu’un fonctionnaire, lui-même copieusement insulté, intervienne.

Le suspect, âgé de 45 ans, et déjà bien connu des services de police pour ses coups de sang, n’a pas su expliquer son comportement, ni même dire pourquoi il s’est retrouvé devant le commissariat. Sa garde à vue a été prolongée ce mardi. Quant aux victimes, elles ont déposé deux plaintes au lieu d’une.