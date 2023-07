Vingt minutes d’arrêt. Lundi, vers 17h20, le train en provenance de Bordeaux et à destination de Marseille a fait une halte beaucoup plus longue que prévu en gare Matabiau, à Toulouse. Le temps d’extraire difficilement depuis le quai, en cassant une fenêtre aveugle, deux voyageurs de 20 ans coincés dans les toilettes. Ils s’en sont sortis sains et saufs. Mais plutôt penauds.

Car ce n’était pas un accident. En fait, ils comptaient partir en vacances dans la cité phocéenne sans payer leur billet. Et, sans penser une seconde à la suite, les deux resquilleurs se sont donc enfermés volontairement dans le réduit à la vue d’un contrôleur, cassant même, pour plus de sûreté, la poignée de l’intérieur.

Les correspondances compromises

Placés en garde à vue, les deux jeunes ont opté pour une procédure de « plaider coupable ». Qui pourrait leur coûter bien plus cher que deux billets de train et un carreau cassé. En effet, de source policière, la SNCF, qui a dû gérer nombre de correspondances manquées à cause de leur « sauvetage », a déposé plainte.