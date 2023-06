Ils ne profiteront pas de leur impressionnant pactole. Les deux ressortissants vénézuéliens arrêtés la semaine dernière à Toulouse avec deux valises contenant 2,5 millions d’euros en petites coupures ont été mis en examen lundi placés en détention provisoire, selon une source judiciaire.









En provenance de Paris et en direction de Barcelone, les deux « touristes » – un homme de 36 ans et une femme de 24 ans – circulaient en bus quand ils ont été interpellés mardi dernier vers 18h00 par la brigade anticriminalité (BAC) à la gare routière de la Ville rose. Ils ont été mis en examen pour blanchiment de trafic de stupéfiants, manquement à l’obligation déclarative de capitaux et association de malfaiteurs, a-t-on appris auprès du parquet de Bordeaux, ce dossier dépendant de la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de cette ville.