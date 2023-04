Il est 23 heures, sur le parking désert un centre commercial du quartier de Purpan à Toulouse. Deux amies patientent quand elles sont abordées par deux inconnus, plutôt excités, qui leur demandent de les rapprocher du centre-ville, jusqu’à Saint-Cyprien. Elles refusent et les deux hommes se font plus agressifs. Ils les bousculent et tentent de dérober les clés de leur voiture quand une idée, plutôt lumineuse, traverse les victimes. Elles proposent tout bonnement de leur commander un « Uber ».

L’affaire est rondement menée et dès que les phares du taxi s’éloignent avec les agresseurs à son bord, elles appellent la police.

Grabuge à l’hôtel

Les fonctionnaires s’informent de l’adresse de destination rentrée dans l’implication. Elle les conduit devant un hôtel du secteur où les deux hommes ne sont pas passés inaperçus. L’établissement étant complet, ils ont tenté de forcer le volet roulant d’une chambre. Les deux fuyards, âgés de 40 et 45 ans, par ailleurs déjà connus de la police, seront finalement cueillis devant un autre hôtel. Les deux suspects ont reconnu les faits. Ils ont été placés en détention provisoire en attendant de comparaître devant le tribunal correctionnel le 31 mai prochain.