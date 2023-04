C’est la victime, une mère de famille de 30 ans, qui a composé le 17 lundi soir pour qu’on vienne à son secours. Sur place, dans un logement du quartier de la Côte Pavée, les policiers toulousains l’ont retrouvée le visage tuméfié. Tandis qu’elle était conduite à l’hôpital, l’auteur des coups, son ex-conjoint, a été interpellé dans le secteur.

La jeune femme, qui souffre d’une fracture du plancher orbital, s’est vue prescrire cinq jours d’interruption totale de travail. Selon son récit, son ex était passé voir leur petite fille au retour de son week-end de Pâques. Mais la conversation, portant sur des problèmes d’organisation et d’ordre financier, s’est vite envenimée et a dégénéré en pluie de coups de poing.









Le suspect, âgé de 32 ans et déjà connu des services, a, de source, policière, tenté de minimiser les faits durant sa garde à vue. Il a été déféré ce mercredi devant un magistrat du parquet.