Un enfant de 6 ans a été porté disparu pendant deux heures, dimanche, à Toulouse. Selon le Service départemental d’incendie et de secours (Sdis 31), les pompiers ont été alertés vers 14h40 par la police et un vaste dispositif a été engagé dans le quartier de la Roseraie pour couvrir tous les axes de recherche. Chiens de la gendarmerie et équipe cynotechnique des pompiers ont été mobilisés tandis que l’analyse des images de vidéosurveillance ou encore une enquête de voisinage ont été mises en œuvre.

Cette mobilisation a payé puisque, toujours d’après le Sdis, « après deux heures de recherches, l’enfant a été retrouvé sain et sauf par la police et reconduit auprès de ses parents ». Les autorités ne donnent pour l’heure pas d’élément sur le parcours du petit disparu.