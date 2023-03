Il a été complètement détruit. Au cours de la nuit, le magasin Intermarché de Muret, au sud de Toulouse, a été ravagé par les flammes. Les pompiers de la Haute-Garonne se sont rendus sur place vers 23h15, alertés du sinistre.

A leur arrivée sur place, l’incendie en plein développement avait percé la toiture et était attisé par un vent violent. Pas moins de dix véhicules et 37 sapeurs-pompiers ont été diligentés sur les lieux pour venir à bout du feu qui a gagné le bâtiment de 2.700 m2. Six lances ont été déployées et les sapeurs pompiers de la Haute-Garonne n’écartaient pas un risque d’effondrement du bâtiment.

Ce vendredi matin, un engin pompe était toujours sur place pour surveiller les éventuelles reprises de feu. Une levée du dispositif de secours aura lieu dans la journée indique le service départemental d’incendie et de secours.