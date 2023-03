Que s’est-il passé ce lundi matin dans le huis clos d’une maison de Lamothe-Capdeville, une commune du nord de Montauban ? Une femme de 36 ans a été retrouvée morte chez elle. Le corps de cette mère de cinq enfants présentait des plaies par arme blanche au niveau du thorax.

« En l’état, les causes de la mort pourront certainement être déterminées après l’autopsie qui aura lieu demain », a indiqué à 20 Minutes le procureur de la République de Montauban, Bruno Sauvage.

Inconnus de la justice

Le compagnon de la victime, et père de ses cinq enfants, a été interpellé plus tard dans la matinée. Selon La Dépêche, cet homme âgé lui de 38 ans, s’était enfui. Il a fini par être retrouvé non loin du domicile du couple, sur les berges de l’Aveyron, une rivière qui traverse la commune. Interpellé par les gendarmes en charge de l’enquête, il a placé en garde à vue dans la foulée.

Selon le responsable du parquet de Montauban, le couple n’était pas connu de la justice et des services de gendarmerie.

L’an dernier, le nombre de féminicides a enregistré une hausse de 20 % en France comparé à l’année précédente, avec 122 femmes tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, selon les derniers chiffres publiés par le ministère de l’Intérieur.