Une traînée de poudre blanche. Voilà ce qu’a laissé dans son sillage un automobiliste que la brigade anticriminalité de Toulouse a tenté de contrôler mercredi, aux alentours de 19 heures, du côté du Mirail. Après son refus d’obtempérer, le chauffard a aussi semé une belle frayeur sur son parcours. Franchissements de ligne blanche, conduite a contresens et même accrochage, il a pris tous les risques pour tenter de semer les policiers. Mais un petit « décollage » sur un terre-plein pris à pleine vitesse a eu raison de sa fuite. Et de sa voiture aussi d’ailleurs.





Et si les poursuivant avaient déjà de sérieux doutes sur le petit nuage blanc qui s’était échappé, ils ont pu les confirmer en fouillant le véhicule où ils ont trouvé 9 grammes de cocaïne restant et un couteau. La perquisition menée par la suite au domicile de cet homme de 28 ans, déjà connu des services, a permis de mettre la main sur une autre petite quantité de cocaïne, sur 950 grammes de cannabis et sur 4.500 euros en liquide.

Le suspect a été déféré au parquet ce vendredi matin, à l’issue de sa garde à vue.