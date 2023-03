Dans la nuit de jeudi à vendredi, une patrouille de police présente dans le quartier toulousain des Pradettes repère un automobiliste commettant de multiples infractions au Code de la route. Les forces de l’ordre décident de le contrôler, mais l’homme au volant refuse d’obtempérer et percute volontairement une première fois la voiture des policiers relate La Dépêche du Midi.

Ce qu’il réitère une seconde fois dans une manœuvre pour prendre la fuite. Avant d’être stoppé et de quitter son véhicule à pied, poursuivi par les membres de la brigade anticriminalité qui finissent par l’arrêter et l’interpeller. En fouillant le véhicule, ils ont découvert plus d’une dizaine de kilos de drogue, dont la moitié de cocaïne. Placé en garde à vue, l’homme de 28 ans devrait être déféré devant la justice, ce lundi.