Extinction délicate sur un site particulièrement sensible. Lundi soir, vers 17h30, selon les pompiers de la Haute-Garonne, un incendie s’est déclaré à l’usine Fibre Excellence de Saint-Gaudens, spécialisée dans la fabrication de cellulose et classée Seveso 2. Le sinistre a pris dans un silo de copeaux de bois d’une capacité de 100 tonnes. Il n’a pas fait de victime.

Jugeant les « risques suffisamment maîtrisés », les pompiers ont quitté les lieux peu avant 2 heures dans la nuit de lundi à mardi, l’entreprise poursuivant les opérations pour sécuriser le silo. Plus de huit heures après le déclenchement d’un plan d’urgence interne, « l’équipement a été mis en sécurité, avec un retour à la normale de la température » et la cuve a été vidée de ses copeaux, a précisé l’entreprise dans un communiqué. Fibre Excellence exclut aussi tout « risque chimique » et indique que « les capteurs d’émissions atmosphériques de l’usine, ainsi que les détecteurs individuels utilisés lors de l’événement, n’ont détecté aucune fumée inhabituelle et aucune toxicité dans l’air ».

Un précédent en mai 2021

La société s’engage par ailleurs à rechercher les causes du feu et à « mettre en œuvre des mesures correctives », qualifiant « la sécurité des personnes et la préservation de l’environnement » de « priorités absolues » pour le groupe papetier.

Cette usine de Saint-Gaudens avait été mise provisoirement à l’arrêt en mai 2021, après un autre incendie rapidement circonscrit. Fibre Excellence possède aussi une usine de pâte à papier à Tarascon, dans les Bouches-du-Rhône.