Un drame a failli se nouer dimanche à Saint-Jory, en Haute-Garonne. Alors qu’une battue se déroulait, l’un des chasseurs a orienté son tir vers un terrain où se trouvent stationnées plusieurs caravanes de la communauté des gens du voyage. Une de ses balles a transpercé une caravane avant d’aller se loger dans un second camping-car rapporte La Dépêche du Midi.

A l’intérieur se trouvait une femme. Celle-ci a été légèrement touchée au doigt. Mais si la blessure est sans gravité, elle a eu surtout une grosse frayeur. Cette dernière a déposé plainte et une enquête diligentée par la brigade de gendarmerie de Saint-Jory et la compagnie Toulouse-Saint-Michel a été lancée. L’auteur des tirs, ainsi que le directeur de la battue et les autres chasseurs ont été entendus afin de savoir si toutes les règles de sécurité avaient été respectées.