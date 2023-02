C’est l’un des plus grands squats de Toulouse, ouvert juste après l’incendie du squat de l’avenue de Muret, en 2020. Depuis 6 heures ce matin, un immeuble du Mirail qui accueille de nombreuses personnes sans logement est en proie aux flammes.

Une cinquantaine de sapeurs-pompiers du service départemental d’incendie et de secours, armés de trois lances, sont présents pour circonscrire l’incendie de cet immeuble situé rue Babinet. A leur arrivée, ils ont pris en charge plus de 90 personnes parmi lesquelles 31 blessés légers. Ces cinq femmes et 26 hommes ont été évacués « en urgence relative » vers différents établissements hospitaliers de l’agglomération. Aux alentours de 10 heures, les autres impliqués étaient en cours de transfert par bus vers le gymnase voisin de la Cépière, à la demande de la mairie de Toulouse.

Ce squat a hébergé jusqu’à 250 personnes ces dernières années, en grande partie des habitants de l’avenue de Muret qui cherchaient un refuge après l’incendie du précédent squat. Il a été le théâtre d’une rixe violente l’an dernier qui s’était achevé par la mort d’une personne d’une vingtaine d’années, décédé après avoir reçu des coups de couteau.