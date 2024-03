Six véhicules des Restos du Cœur de Strasbourg vandalisés

«Ça fout un coup au moral, c’est impensable et problématique », désespère Patrick Gruber. Le responsable départemental des Restos du Cœur pour le Bas-Rhin a vu six véhicules de l’association rendus hors-service il y a deux jours. Stationnés sur le parking du siège local de l’association, dans le quartier de la Meinau à Strasbourg, ils ont en effet été dépouillés de leur pot catalytique.

Six véhicules, tous siglés au nom des Restos du Cœur, qui effectuent quotidiennement la tournée dans la dizaine de centre des Restos que compte l’Eurométropole de Strasbourg.

Résultat, la tournée n’a pas pu être faite mercredi et elle reste fortement perturbée ce jeudi, de même que la « récup » auprès des magasins. « On a repris les tournées mais on est très en retard sur notre programme », explique Patrick Gruber, qui souligne qu’elles ont été rendues possible grâce à trois véhicules gracieusement mis à leur disposition en urgence mercredi, par un partenaire.

Trois autres véhicules ont également été prêtés ce jeudi en fin de matinée par un autre partenaire et serviront aux prochaines tournées. Mais celles-ci « resteront perturbées pendant au moins une semaine, prédit Patrick Gruber, car nos véhicules ne seront pas réparés avant ».

24.000 euros de réparation

« La difficulté, c’est qu’il y a les marchandises commandées par les centres du Resto et qu’on envoie tous les matins mais aussi, ensuite, la tournée de ramasses, des invendus des magasins. » Des ramasses auxquelles se sont ajoutés les reliquats de la collecte nationale de ce week-end, qu’ils doivent aussi récupérer dans les magasins.

Les problèmes sont évidemment logistiques, mais aussi financiers. Le coût des vols des pots catalytiques de l’association s’élève en effet « à plus de 4.000 euros de réparation par véhicule », soupire Patrick Gruber. Soit un montant total de plus de 24.000 euros pour l’association. « Sachant qu’aux Restos, un euro c’est un repas, ça fait 24.000 repas qui partent comme ça ! Et cela s’ajoute à novembre dernier. La même mésaventure nous était arrivée sur huit véhicules, ça fait très lourd. » L’association va étudier la mise en place, sur le parking du centre de la Meinau, d’un dispositif de dissuasion.

« Les bénévoles, notamment ceux de l’entrepôt, sont outrés et tristes, souligne Patrick Gruber. Ils ne comprennent pas que l’on puisse s’attaquer à des véhicules siglés des Restos. Dans les centres d’activités, c’est pareil ! Pour ces bénévoles qui donnent de leur temps pour aider les autres, reçoivent les marchandises, les gèrent, ces actes contre une association humanitaire sont incompréhensibles. Et n’oublions pas que ce sont les gens qui ont besoin de nous, ceux qui sont en grande précarité, qui sont lésés. Evidemment, ça fiche un coup au moral. »