Décidément, s’interposer pour un élu lors d’un dépôt sauvage dans sa commune devient réellement dangereux. Illustration une nouvelle fois mardi, cette fois-ci à Houtaud, une petite commune du Haut Doubs près de Pontarlier. Michel Claude, 68 ans, adjoint à la maire, se rendait sur les hauteurs du village où un dépôt sauvage avait été signalé lorsqu’il a surpris une voiture dont le conducteur venait de décharger un objet dans un ravin, rapporte L’Est Républicain.

Téléphone en main, l’élu a alors demandé à l’indélicate personne de ramasser l’objet jeté mais celui-ci a refusé vivement, et cela à plusieurs reprises, bien que l’élu lui ait décliné son identité et sa fonction.

Plusieurs gifles

C’est alors que la passagère est sortie du véhicule et lui a donné, raconte l’élu à nos confrères, plusieurs gifles au visage, faisant tomber ses lunettes et son téléphone qu’elle a essayé de piétiner. Le couple, des trentenaires, a alors pris la fuite, laissant l’élu en état de choc et une ITT de trois jours.

Une plainte a été déposée et les auteurs présumés ont été identifiés et interpellés. Placée en garde à vue, la femme a finalement été déférée au parquet et l’homme verbalisé pour ce dépôt sauvage.