On pourrait presque l’appeler l’autoroute du cannabis tant les services des douanes saisissent régulièrement des stupéfiants. Cette fois-ci, bingo pour les agents de l’Etat. Plus de 1,3 tonne de cannabis a été saisie sur l’autoroute A39 dans un camion immatriculé en Allemagne, en provenance d’Espagne, a indiqué vendredi le parquet de Lons-le-Saunier. D’après Le Progrès, il s’agit d’une saisie de cannabis record pour le département du Jura. L’ancienne plus importante saisie des douaniers jurassiens remontait à mars 2023 avec 1,2 tonne de pollen de cannabis.

C’est par hasard et bien inspirés que les douaniers et un chien antistupéfiants ont contrôlé mardi, sur l’aire de repos d’Arlay (Jura), le poids lourd conduit par un chauffeur roumain. C’est le canidé qui a alerté ses maîtres et conduit à une fouille approfondie du camion, où les agents ont fini par découvrir le pot aux roses. Soit 1,27 tonne de pollen de cannabis et 73 kg de résine de cannabis conditionnés, dissimulés sous un chargement de bois, a précisé à l’AFP la procureure Julie Fergane. Le tout pour une valeur « de la marchandise estimée à plus de 13 millions d’euros sur le marché illicite des stupéfiants », a relevé la Direction régionale des douanes de Besançon dans un communiqué.