Le combo gagnant. Intercepté à 192 km/h dans le Bas-Rhin sur la RD 1340 limitée à 110 km/h, un automobiliste au permis probatoire obtenu il y a tout juste un mois, a expliqué sa vitesse… par les horaires stricts que lui impose un bracelet électronique porté à sa cheville, rapportent les Dernières Nouvelles d’Alsace.

Testé positif à la cocaïne et au cannabis, il a également justifié cette prise de stupéfiants afin de pouvoir supporter les variations de la vie conjugale depuis que sa compagne est à nouveau enceinte, ou bien encore le départ à l’étranger de sa mère au chevet de ses grands-parents mourants. Avec déjà sept mentions au casier judiciaire, ce père d’un bébé de 7 mois a finalement écopé d’un an de prison sans mandat de dépôt, la perte de six points, ce qui implique l’annulation de son tout jeune permis de conduire. Il devra aussi payer une amende de 500 euros.