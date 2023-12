Moment d’effroi mercredi en début de soirée à Schiltigheim, commune limitrophe de Strasbourg (Bas-Rhin). Aux environ de 18 heures, une tentative d’interpellation pour un trafic de mortier d’artifice s’est très mal terminée. Selon une source syndicale policière, après le refus d’obtempérer, le conducteur « n’a pas hésité à foncer délibérément sur un des policiers » et l’a percuté avant de l’embarquer sur le capot de la voiture et le traîner dans sa fuite pendant une dizaine de mètres. Le policier est légèrement « blessé au dos et au pied », précise cette source policière.

Le véhicule a été retrouvé et sa fouille a permis de découvrir des mortiers, une arme du type fusil à pompe, de l’herbe de cannabis… Plus tard, une perquisition a finalement permis l’interpellation du conducteur… Contactée par 20 Minutes, la DDSP du Bas-Rhin n’a pas souhaité communiquer sur cette affaire.