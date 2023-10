Les faits se sont produits lundi matin pendant le temps d’échange en lien avec l’attentat d’Arras et le décès de l’enseignant Dominique Bernard et de l’hommage à Samuel Paty, au lycée Blaise Pascal à Colmar. Un élève a menacé de « planter » une professeure de français, a indiqué le parquet. Agé de 17 ans, le jeune homme a été interpellé dans la journée à son domicile.

L’enseignante a porté plainte, a précisé le parquet, confirmant des informations du quotidien L’Alsace. Il a été déféré devant le parquet pour « menace de crime sur une personne chargée d’une mission de service public » et a été convoqué devant le juge des enfants.

Aucun antécédent judiciaire

En attendant, le jeune homme, qui n’avait aucun antécédent judiciaire, a interdiction de retourner dans son établissement. Il est également soumis au couvre-feu et devra suivre un stage de citoyenneté.

Pour rappel, le ministère de l’Education nationale a annoncé mercredi « 357 perturbations et contestations » des temps d’hommage aux enseignants Dominique Bernard, tué à Arras vendredi, et Samuel Paty, tué trois ans plus tôt.