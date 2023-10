Une maison a explosé, dimanche peu avant 18 heures, à Soultzmatt-Wintzfelden, dans le Haut-Rhin, indique les pompiers du département. L’explosion a fait une victime, le propriétaire de la maison. L’homme, âgé de 62 ans, a été retrouvé sous les décombres et déclaré mort sur place par le médecin du Smur, rapporte France 3 Grand-Est.

La maison individuelle s’est complètement effondrée sur elle-même après une explosion qui a sidéré le quartier. De nombreux moyens ont été déployés, et ce sont les équipes cynophiles qui ont permis d’identifier tout de suite la présence du propriétaire décédé sous les décombres.

Pas de gaz de ville

Pour l’heure, la cause de l’explosion est inconnue. La maison n’est pas alimentée en gaz de ville. Selon la gendarmerie elle pourrait être due à un dépôt de munitions ou à une bonbonne de gaz. Les déblaiements se poursuivre et une l’enquête de gendarmerie qui a été ouverte s’affaire à en déterminer les causes.