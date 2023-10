C’est une blague qui va lui coûter cher. Un adolescent de 16 ans a en effet été interpellé jeudi près de Besançon. Ce denier avait affirmé sur une application de messagerie vouloir « tirer dans une mosquée, j’ai les armes », avant de poster une vidéo « puisée sur Internet » montrant notamment un fusil d’assaut, selon Etienne Manteaux, le procureur de la République de Besançon, confirmant une information de L’Est Républicain. L’enquête a établi que le jeune homme voulait « faire de l’humour », a indiqué le parquet.

Un délire d’adolescent hors-sol

Le jeune homme a pu être rapidement localisé suite au signalement d’un usager de l’application, puis interpellé jeudi matin à Roche-lez-Beaupré (Doubs) par les gendarmes de la section de recherche de Besançon, alors que son nouveau pseudo, « 12.10 : the end » pouvait laisser entendre un passage à l’acte au jeudi 12 octobre. « C’est la caricature de l’adolescent qui passe son temps à faire des jeux de guerre et à tchatter avec d’autres », a détaillé Etienne Manteaux. « On est vraiment dans le fantasme, il n’y a pas un seul élément qui puisse laisser penser à un début de radicalisation. C’est un délire d’adolescent hors-sol, lui dit qu’il voulait "faire de l’humour très noir" ».

Le jeune homme a été convoqué devant le juge des enfants au mois de décembre pour une possible peine d’intérêt général. Un « bilan éducatif » sera effectué en novembre par la Protection judiciaire de la jeunesse, a précisé le procureur. La cellule de recueil des informations préoccupantes du Doubs a également été saisie.