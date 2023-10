L’explosion s’est produite cette nuit de dimanche à lundi, peu après trois heures du matin. Une maison de deux étages, en vente depuis plus d’un an, a totalement été détruite lors d’une explosion à Moutiers (Meurthe-et-Moselle). Les secours sont depuis à la recherche d’une à deux personnes en raison de la présence d’un véhicule n’appartenant pas au propriétaire de la maison et stationnée devant la demeure réduite en une montagne de gravats, rapporte l’Est Républicain.

Au petit matin, c’est la désolation pour les riverains qui, pour certains, ont été évacués pendant quelques heures de leur habitation. Certaines ont d’ailleurs été endommagées, parfois couvertes de débris de la maison explosée.

Une école primaire, située à 200 mètres à peine, a été fermée et sert de base arrière pour les secours. Il est conseillé d’éviter le secteur alors que des policiers ainsi que des équipes de GRDF et Enedis sont mobilisés.