Cela fait à présent deux semaines que Lina, une adolescente de 15 ans, a disparu sur le trajet entre son domicile du hameau de Champenay et la gare de Saint-Blaise-la-Roche, dans le Bas-Rhin. Le parquet de Strasbourg a, depuis, ouvert une information judiciaire « contre X » pour « enlèvement et séquestration non suivi d’une libération volontaire de plus de sept jours ». Pour autant, malgré les importants moyens déployés, les investigations n’ont pas encore permis de déterminer ce qui est arrivé à la jeune fille. Cela pourrait changer avec la découverte, vendredi 29 septembre, du téléphone portable que le petit ami de Lina, Tao, affirmait avoir perdu.

C’est un mystère qui remontait au dimanche 24 septembre dernier. Au lendemain de la disparition de l’adolescente, son petit ami avait déclaré à qui voulait bien l’entendre qu’il avait égaré son portable. Selon lui, l’appareil était tombé dans une bouche d’égout, sur une sorte de friche industrielle, alors qu’il recherchait la jeune femme. Selon nos confrères du Nouveau détective, Tao est même retourné sur place, vendredi 29 septembre, pour tenter de récupérer son téléphone. Lui n’y était pas parvenu. En revanche, un voisin ayant assisté à la scène a prévenu les gendarmes, lesquels ont cassé un morceau de dalle de béton avant de pouvoir accéder à l’appareil. Celui-ci est donc actuellement l’objet d’investigations.

Peut-être de précieux indices

Dans le cadre de l’enquête, cette perte était problématique sur plusieurs plans. Le premier étant que Lina a disparu alors qu’elle s’apprêtait à prendre le train pour rejoindre Tao à Strasbourg. Les enquêteurs ont pu déterminer qu’elle avait justement envoyé une vidéo d’elle à Tao au cours de ce trajet à pied de trois kilomètres. C’était à 11h20, juste avant que le portable de Lina ne cesse de borner et que l’adolescente ne disparaisse.

Selon la Dépêche, les enquêteurs espèrent découvrir dans cette petite vidéo d’éventuels indices, comme la présence d’une voiture sur les lieux, de personnes suivant la jeune femme… Les militaires comptent aussi exploiter les échanges écrits avec Tao pour déterminer l'état d’esprit de Lina au moment de sa disparition.