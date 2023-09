Près de six jours après la disparition dans le Bas-Rhin de Lina, 15 ans, et de nombreuses opérations de ratissages et de battues citoyennes infructueuses, la procureure du parquet de Saverne Aline Clérot annonce dans un communiqué ce vendredi matin qu’une « opération coordonnée d’envergure en plusieurs points de la zone potentielle de disparition de Lina » est en cours.

Des informations utiles à vérifier

Cette opération porte sur des « informations utiles à l’enquête qu’il convient de vérifier », précise la procureure. Cette dernière en appelle à la retenue et à la civilité de chacun dans l’intérêt de l’enquête.

Pour rappel, l’adolescente devait se rendre à pied samedi matin depuis son domicile à Plaine jusqu’à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à trois kilomètres, afin de rallier Strasbourg et d’y retrouver son petit ami qui, ne la voyant pas arriver, a donné l’alerte.