Les recherches et les battues citoyennes s’enchaînent pour retrouver Lina, 15 ans. La jeune fille a disparu depuis samedi matin alors qu’elle venait de quitter le domicile familial situé au hameau de Champenay (Bas-Rhin) où elle vit avec sa mère. Lina était partie rejoindre un ami à Strasbourg. Depuis, plus aucune de trace. Une nouvelle battue citoyenne, encadrée par les forces de gendarmerie, est organisée ce mardi matin à 10 heures. 20 Minutes fait le point sur l’enquête alors que des équipes cynophiles, de la Sécurité civile et 35 gendarmes participent également aux nouvelles recherches ce mardi matin.

Que s’est-il passé samedi dans le Bas-Rhin ?

Une adolescente de 15 ans a disparu samedi à proximité de Saint-Blaise-la-Roche (Bas-Rhin), a annoncé lundi le parquet de Saverne qui a ouvert une enquête pour « disparition inquiétante ». La jeune fille, prénommée Lina, devait se rendre à pied depuis son domicile jusqu’à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à trois kilomètres, afin de rallier Strasbourg et d’y retrouver un ami qui, ne la voyant pas arriver, a donné l’alerte. Saint-Blaise-la-Roche est une toute petite commune du massif des Vosges, d’environ 230 habitants, situé à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Strasbourg.

Lina était entrée cette année en CAP aide à la personne dans un établissement à quelques kilomètres de Saint-Blaise-la-Roche, selon Thibault. Ses parents sont séparés, sa mère est infirmière et Lina n’avait semble-t-il plus beaucoup de relations avec son père.

Où en est l’enquête ?

L’enquête a été confiée à la section de recherche de Strasbourg, co-saisie avec le groupement de gendarmerie du Bas-Rhin. Selon les premières vérifications, la jeune fille n’est « pas montée dans le train », indique la procureure de la République de Saverne, Aline Clérot. L’adolescente « n’était pas connue pour avoir fugué jusqu’alors, d’après les premières auditions », indique la magistrate.

Afin de retrouver Lina, la gendarmerie de Schirmeck a aussi lancé un appel à témoins. L’adolescente mesure 1,60 m, a les cheveux blonds mi-longs, et portait une robe grise, une doudoune blanche courte et des converses hautes blanches. Toute personne possédant des informations est encouragée à appeler la gendarmerie de Schirmeck au 03 88 97 04 71.

Quant à la procureure de Saverne, Aline Clérot, elle doit tenir une conférence de presse ce mardi à 17 heures.

Où en sont les recherches ?

Plusieurs ratissages ont été organisés sur les lieux potentiels de la disparition, mobilisant notamment une équipe cynophile. Lundi après-midi, une centaine de personnes ont participé à une battue, « encadrés de la gendarmerie et assistés d’un hélicoptère équipé de caméras thermiques », a encore précisé le parquet de Saverne.

En vain. Les recherches ont notamment suivi le parcours d’un peu plus de trois kilomètres d’une petite route traversant la montagneque et que Lina pourrait avoir pris, à pied, notamment le long de la piste cyclable qui longe l’étang du Breux, situé à la sortie de Saint-Blaise-La-Roche. C’est d’ailleurs à la gare de ce village, situé à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de Strasbourg que se rendait la jeune femme pour rejoindre la capitale européenne. Plusieurs ratissages ont également été organisés sur les lieux potentiels de la disparition, mobilisant notamment une équipe cynophile et « un hélicoptère équipé de caméras thermiques », a précisé le parquet de Saverne.

Qu’a dit la mère de Lina ?

Dans une brève déclaration lundi soir faite à la presse à l’issue de la battue ; la mère de l’adolescente, très émue, a confirmé que Lina était « partie de la maison vers 11 heures pour se rendre à la gare. Vers 11h20 elle a appelé son petit ami, c’est la dernière fois qu’on a eu des contacts avec elle. Elle devait se rendre à Strasbourg en train, elle n’est jamais arrivée. » La maman, en larmes, a remercié toutes les personnes qui participent aux recherches et déclarée que « comme toute maman, c’est une torture de ne plus avoir son enfant près de soi. C’est quelque chose que je ne souhaite à personne, c’est une grande douleur. »

La battue citoyenne pour retrouver #Lina, disparue samedi en Alsace, va débuter. Des centaines des personnes sont venues aider #solidarite pic.twitter.com/mVgaDk0YHc — 20 Minutes Strasbourg (@20minutesstras) September 26, 2023



Comment vont se dérouler les nouvelles recherches ce mardi matin ?

Une nouvelle battue est menée ce mardi matin, notamment autour de Saint-Blaise-la-Roche. Selon notre journaliste présent sur place, plus de 200 de personnes se sont rassemblées pour y participer. Proches, connaissances ou gens venus des alentours se sont rassemblés près d’un étang à la sortie du village de 250 habitants, à côté de la petite route que devait emprunter la jeune fille pour aller vers la gare. Des groupes d’environ 40 personnes ont été composés pour la battue afin de retrouver Lina. Des équipes cynophiles, de la Sécurité civile et 35 gendarmes participent également aux recherches.