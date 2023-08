Onze. C’est le nombre de personnes décédées ce mercredi dans l’incendie d’un gîte de vacances accueillant des handicapés mentaux légers. Le sinistre a eu lieu à l’aube à Wintzenheim dans le Haut-Rhin (Alsace), près de Colmar. 20 Minutes fait le point sur cet incendie, le plus meurtrier de France depuis sept ans.

Que s’est-il passé ce mercredi dans le Haut-Rhin ?

Un incendie a ravagé un gîte de vacances qui accueillait deux groupes d’adultes handicapés mentaux légers ce mercredi matin à l’aube, dans la commune de Wintzenheim près de Colmar. Les pompiers ont été alertés de l’incendie à 6h33 par la propriétaire du gîte, qui vit à proximité de ce bâtiment à colombages de style alsacien. Ce dernier est situé au lieu-dit La Forge, un hameau entouré de collines vertes. Il s’agit d’une ancienne grange rénovée en gîte de 500 m2 avec deux étages et des combles.

Dans un premier temps, la préfecture du Haut-Rhin a indiqué que 11 personnes manquaient à l’appel sur les 28 personnes qui se trouvaient sur place au moment du sinistre, avant d’annoncer quelques instants après que ces 11 personnes étaient « potentiellement décédées ». Nathalie Kielwasser, vice-procureur de la République de Colmar a annoncé en fin d’après-midi que « les 11 personnes recherchées après l’incendie du gîte » étaient « décédées ».

Une incendie qui a ravagé un gîte accueillant des personnes handicapées à Wintzenheim (Haut-Rhin), un « drame épouvantable » qui a fait 11 morts. - Thibaut Gagnepain

Quels moyens ont été déployés ?

Selon la préfecture du Haut-Rhin, 76 sapeurs-pompiers, quatre fourgons incendie, quatre ambulances, un poste médical avancé et trois échelles ont été déployés pour circonscrire l’incendie et assurer la prise en charge rapide des victimes. Quarante militaires de la gendarmerie ont été dépêchés sur place. Des drones ont également été utilisés par les sapeurs-pompiers dans le cadre de la recherche de victimes ou de dépouilles, mais aussi des chiens en plus des moyens humains. Les recherches ont été particulièrement difficiles, selon le lieutenant-colonel Philippe Hauwiller qui a indiqué que « la difficulté résidait dans l’accès dans les niveaux concernés » : « on a beaucoup de gravats, énormément de parties effondrées et un plancher dont la stabilité est très aléatoire ».

Où en sont les recherches ?

Sur les 11 personnes manquant à l’appel, dix corps sans vie ont été retrouvés par les secours mobilisés sur place, selon le lieutenant-colonel Philippe Hauwiller. Lors de son point à la Première ministre Elisabeth Borne qui s’est rendue sur place, un porte-parole des pompiers a indiqué qu’il pensait « avoir localisé les 11 personnes » disparues.

Ce mercredi à 16h25, une cinquantaine de pompiers étaient encore présents sur les lieux du sinistre afin de poursuivre les recherches.

Elisabeth #Borne va voir les lieux de l'incendie à #Wintzenheim en #alsace pic.twitter.com/kvP34E1Kvt — 20 Minutes Strasbourg (@20minutesstras) August 9, 2023

L’origine de l’incendie n’a pas encore été identifiée et la propriétaire du gîte qui se dit « choquée » par le drame, a été entendue en tant que témoin. En milieu d’après-midi, la vice-procureur a, selon notre journaliste présent sur place, souligné que ni « une panne électrique ni un chauffage d’appoint » n’étaient « à l’origine » de l’incendie.

Une salle située dans le centre de Wintzenheim accueille actuellement les personnes qui ont réchappé à l’incendie, ainsi que les familles des victimes. Un numéro de téléphone a également été mis en place pour recueillir les appels et renseigner les familles concernées, il s’agit du 09.70.80.90.40.

Quelles sont les réactions ?



Le président de la République Emmanuel Macron a fait savoir dans une publication sur le réseau social X (ex-Twitter) que ses « pensées » allaient « aux victimes, aux blessés, à leurs proches », et a remercié les forces de sécurités et les services de secours mobilisés.

À Wintzenheim les flammes ont ravagé un gîte qui accueillait des personnes en situation de handicap et leurs accompagnateurs. Face à cette tragédie, mes pensées vont aux victimes, aux blessés, à leurs proches. Merci à nos forces de sécurité et nos services de secours mobilisés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 9, 2023

La Première ministre a interrompu ses vacances estivales dans le Var et s’est rendue sur les lieux accompagnée de la ministre des Solidarités et des Familles Aurore Bergé. Rapidement, elle avait indiqué sur le réseau social X que ses « premières pensées vont vers les victimes et leurs proches ». Sur place, en Alsace, Elisabeth Borne a exprimé « toute (sa) tristesse et (sa) solidarité » après ce « drame épouvantable ». « Une enquête permettra de faire toute la lumière », a-t-elle promis. La cheffe du gouvernement et la ministre des Solidarités qui l’accompagnait, Aurore Bergé, ont également entendu apporter tout leur « soutien aux familles, aux victimes et aux forces de secours et de sécurité », en disant s’assurer « du bon accompagnement, de la bonne prise en charge de toutes les victimes et de toutes les familles des victimes ».

Suite au terrible incendie qui a eu lieu à Wintzenheim cette nuit, je me rends sur place avec @auroreberge



Suite au terrible incendie qui a eu lieu à Wintzenheim cette nuit, je me rends sur place avec @auroreberge

Mes premières pensées vont vers les victimes et leurs proches. Je salue la mobilisation des sapeurs-pompiers. — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) August 9, 2023

Sur X également, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, quant à lui, a salué « l’intervention rapide et courageuse des sapeurs-pompiers ».