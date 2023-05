Samedi soir, à Villerupt, en Meurthe-et-Moselle, cinq personnes ont été blessées par des tirs à l’arme automatique. Trois d’entre elles ont un pronostic vital engagé. Un individu, suspecté d’être l’auteur de la fusillade, a été identifié par les enquêteurs de la police judiciaire. On fait le point sur les éléments que l’on sait.

Une action rapide et ciblée

C’est aux alentours de 19 heures que l’attaque a eu lieu, à Villerupt, une commune de 10.000 habitants située en Meurthe-et-Moselle, à quelques kilomètres de la frontière luxembourgeoise.

Une voiture s’est arrêtée place Carnot selon nos confrères du Républicain Lorrain. Un homme, passager du véhicule, en est descendu, cagoulé et portant un « fusil à canon long émettant des tirs en rafales », a confirmé la procureure de la République de Val-de-Briey, Catherine Galen, à l’AFP. Il a tiré plusieurs coups de feu en direction d’un groupe de personnes. « De nombreuses douilles ont été retrouvées », a précisé la procureure, entre 15 et 20 étuis rapportent nos confrères. Le tireur est ensuite remonté dans la voiture conduite par un complice avant de prendre la fuite.

« Il y a cinq victimes, quatre hommes et une femme. Trois personnes sont grièvement atteintes, avec deux pronostics vitaux engagés. Parmi les blessés, il y a une personne mineure, et le plus âgé est un trentenaire », détaille la procureure. La presse locale évoque un blessé de 16 ans pour le mineur et une passante, blessée au bras, qui n’appartenait pas au groupe manifestement visé.

Les suspects en fuite

Le parquet affirme qu’il y a « un tireur identifié », lequel n’a pas encore été interpellé. Selon nos confrères du média luxembourgeois Virgule, le suspect et son complice ont pris la fuite vers le Luxembourg. Des élus locaux ont, par ailleurs, évoqué une autre fusillade, dans une commune proche du lieu de l’attaque : « Il n’y a eu qu’une seule scène de tirs, il n’y a rien à Audun-le-Tiche », a souligné le parquet.

L’enquête de flagrance a été confiée à la DTPJ de Metz (direction territoriale de la police judiciaire, anciennement DRPJ). Saisi dans un premier temps, le parquet de Val-de-Briey, non compétent pour ce type de faits, devrait se dessaisir de l’enquête au profit du parquet de Nancy.

Règlement de comptes ?

La fusillade a eu lieu au pied d’un immeuble de six étages, un endroit « connu pour être un point de deal », a affirmé le maire de Villerupt, Pierre Spizak, ajoutant que cela pouvait laisser penser à « un règlement de comptes ». L’élu a cependant tempéré ses propos : « Je ne dis pas que les blessés sont des trafiquants, c’était peut-être simplement des amis qui discutaient. »

Si le parquet n’a pas confirmé de lien entre les faits et le trafic de stupéfiants, le maire de Villerupt a enfoncé le clou, affirmant à nos confrères qu’il sentait que « la violence allait crescendo sur ce point de drogue connu depuis plusieurs années ». L’élu se sent « démuni » et « abandonné » par l’Etat alors qu’il alerte les autorités depuis « un certain temps » sur la situation de sa commune. S’il se félicite d’avoir obtenu le maintien du commissariat de sa ville, il déplore le manque d’effectifs de policiers : « Nous avons actuellement entre 11.000 et 12.000 plaintes qui ne sont pas traitées, par manque de moyens », a-t-il affirmé.