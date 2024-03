La veuve de l’homme tué à coups de batte de baseball dénonce la « barbarie »

Elle est enceinte de 8 mois et ne sait toujours pas quel est le sexe de son bébé. Avec Anthony, ils avaient décidé de garder la surprise pour la naissance. Mais le père ne sera pas là à la maternité et sa compagne devra accoucher sans lui. Elle devra aussi élever seule leur enfant de 3 ans qui a perdu son papa.

Dans la nuit du 24 au 25 février, la vie d’Anthony s’est arrêtée sur le bord d’une toute petite route départementale de Saint-Thurial, à l’ouest de Rennes (Ille-et-Vilaine). Le trentenaire a été frappé à coups de batte de baseball, vraisemblablement parce qu’il avait klaxonné en pleine nuit devant le terrain de deux frères qui vivaient là reclus. Les deux hommes ont été interpellés et mis en examen pour meurtre. En quelques secondes, la vie de toute une famille a basculé dans l’horreur.

« C’est un acte de barbarie »

« C’est monstrueux ce qu’ils ont fait. C’est un acte de barbarie. Tu peux te disputer, par contre, avec une batte de baseball, non, c’est que tu as d’autres intentions », a témoigné Cassandra auprès de nos confrères d’Actu.fr. Face à ce déchaînement de violence gratuite, la jeune femme est dans l’incompréhension. « Il aurait fallu agir sur ces gens. Il faut qu’il y ait des drames pour qu’il y ait une prise de conscience. Ils auraient dû partir de ce terrain-là. On ne laisse pas des personnes comme ça », a-t-elle expliqué au sujet des deux mis en cause.

D’après les enquêteurs, les deux frères avaient été condamnés pour des violences commises en réaction à des nuisances sonores mais avaient fait appel. A chaque incivilité commise aux abords de leur terrain, leur réaction semblait disproportionnée.

« Je lui ai demandé où il était »

D’après le procureur de la République de Rennes, Anthony avait eu une petite altercation avec les deux frères quinze jours avant sa mort, parce qu’il s’était garé où il ne fallait pas. Cassandra a expliqué à nos confrères que son conjoint ne lui en avait pas parlé. Cette nuit-là, après avoir bu quelques verres avec un ami, il aurait décidé d’aller klaxonner peu avant minuit aux abords du terrain, même si son ami avait tenté de l’en dissuader. Il sera pris en chasse par deux hommes en BMW puis frappé à mort. Son ami sera blessé mais s’en sortira. A 3 heures du matin, Cassandra a été réveillée dans son sommeil par le bruit de personnes arrivant dans la cour de sa maison. La mère de son conjoint et quelques amis étaient là pour lui annoncer une nouvelle qui allait changer sa vie. « Je lui ai demandé où il était. Elle m’a répondu : Je suis désolée, il n’est plus là ».

Une marche blanche silencieuse est organisée samedi à Saint-Thurial en hommage à Anthony. L’enquête ouverte pour meurtre et violences avec arme se poursuit dans les bureaux de la section de recherches de la gendarmerie. Les deux mis en cause ont été placés en détention provisoire. Ils encourent trente années de réclusion criminelle.