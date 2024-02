Retour sur le meurtre d’un automobiliste après un coup de klaxon

Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 février, deux hommes ont été agressés à coups de poing et de batte de base-ball à Saint-Thurial, en Ille-et-Vilaine. L’un d’entre eux est mort des suites de ses blessures. Selon les premiers éléments de l’enquête, ce déchaînement de violence pourrait trouver son origine dans de simples coups de klaxons. Ce mercredi, le parquet de Rennes a annoncé que deux frères avaient été mis en examen pour « meurtre » et « violences avec arme et en réunion ». 20 Minutes fait le point.

Que s’est-il passé ?

Dans la nuit de samedi à dimanche, les deux victimes circulaient à bord d’une fourgonnette. Ils venaient de passer la soirée ensemble lorsqu’ils sont passés à proximité du domicile des suspects, à 25 kilomètres au sud de Rennes. Or, d’après le procureur de la République, l’homme tué « avait eu une première altercation avec les mis en cause, une quinzaine de jours auparavant ». Ils « lui auraient reproché de s’être garé sur un parking non loin de chez eux et que depuis "il en avait un peu après eux" », explique Philippe Astruc.

En passant à proximité du cabanon et de la caravane des deux frères, la victime a klaxonné, selon son passager. Une version que ne conteste pas l’un des mis en cause, précise le parquet. Ce dernier a indiqué au cours de son audition avoir entendu le klaxon, sauté dans sa BMW puis poursuivi les victimes. Après avoir intercepté le fourgon, le suspect a asséné « des coups de poing et de battes de baseball aux deux occupants » du véhicule, explique le procureur.

Le conducteur de la camionnette a été tué au cours de cette agression. L’autopsie a confirmé un décès « d’origine traumatique » avec notamment plusieurs fractures ou plaies au niveau de la face et du crâne dus à des coups de batte. La deuxième personne à bord de la camionnette, un homme de 38 ans, a survécu aux coups. Hospitalisé, il a bénéficié d’une ITT de dix jours, selon le procureur.

Qui sont les victimes ?

Anthony, tué lors de cette agression, « avait 30 ans (…) c’était une personne très investie dans la vie communale, un jeune père qui allait devenir à nouveau papa dans quelques semaines », a déploré le maire de Saint-Thurial, David Moizan.

Une marche blanche est prévue samedi matin dans la ville. La commune est « accablée (…) par cet acte injustifiable », a confié le maire. Gwenaëlle, la mère de la victime, le décrit comme « timide, réservé mais serviable », au micro de RMC. « Anthony était mon fils unique, je l’ai élevé seule. J’ai fait ce que j’ai pu pour lui. C’était un gentil garçon », a-t-elle assuré, demandant que « ces gens payent à vie ».

Son ami, qui a survécu à l’agression, a 38 ans. Il a affirmé aux policiers qu’il avait tenté de le dissuader de klaxonner.

Qui sont les suspects ?

Les mis en cause sont deux frères. Ils ont été interpellés dimanche après-midi par les gendarmes de Montfort-sur-Meu, appuyé par l’antenne régionale du GIGN, selon France 3. Ils ont ensuite été placés en détention provisoire mardi soir. Ils encourent une peine de trente années de réclusion criminelle, a précisé le procureur. Le conducteur de la BMW, âgé de 50 ans, a déjà été condamné pour des infractions routières en 2012 et 2016. Il met « hors de cause » son frère de 37 ans qui, selon lui, était « alcoolisé » ce soir-là, rapporte le procureur.

D’après la mère du jeune homme tué, les deux frères étaient connus par « tout le monde » à Saint-Thurial. « On ne pouvait pas passer à côté d’eux sans qu’ils sautent sur la route pour nous incendier de bêtises », assure-t-elle auprès de nos confrères. « II exprimait lors de son audition de la peine pour la famille de la personne décédée », ajoute Philippe Astruc.

Les deux hommes ont fait l’objet d’un rappel à la loi pour de nombreuses intimidations « verbales » à l’encontre des personnes et véhicules qui passaient devant chez eux, selon le maire de Saint-Thurial, cité par France 3. « Ils n’acceptaient pas que des véhicules prennent cette route communale en guise de raccourci pour se rendre dans la commune », ajoute Dominique Moizan.