Il tenait de fuir à pied les policiers lorsqu’une voiture l’a percuté mortellement. Mercredi soir vers 19h40, un homme de 28 ans est mort accidentellement sur la rocade rennaise au niveau de la commune de Cesson-Sévigné. Quelques minutes plus tôt, la victime se trouvait dans un restaurant avec son ex-compagne sur laquelle il avait déjà exercé des violences. La femme, âgée de 39 ans, avait en sa possession un téléphone grave danger, que le parquet de Rennes lui avait remis en août 2023 pour la protéger de son ancien compagnon qui portait jusqu’alors un bracelet anti-rapprochement. « Ce dispositif a été levé à la demande de la victime », précise le parquet de Rennes.

Face à l’insistance de son ex, la femme avait accepté de le rencontrer mercredi malgré l’interdiction de ce dernier de paraître en Ille-et-Vilaine. Vers 19h20, la trentenaire a déclenché son téléphone de protection « pour mettre un terme aux contacts que son ex-compagnon lui imposait. » Une patrouille de police est alors arrivée sur place. A la vue des policiers, l’individu a pris la fuite à pied et s’est réfugié dans l’escalier de secours d’un hôtel situé à proximité du restaurant.

Pas de saisine de l’IGPN

Refusant de se laisser approcher, l’homme a ensuite bousculé les policiers qui ont tiré par deux fois avec leur pistolet à impulsion électrique. L’individu a tout de même réussi à prendre la fuite en direction de la rocade où il a été fauché mortellement « par une automobiliste qui n’a rien pu faire pour l’éviter », précise le parquet.

Dans cette affaire, les policiers ont été rapidement mis hors de cause et l’IGPN n’a pas été saisie. « Si la légitimité de leur intervention et d’interpellation ne fait aucun doute, en aucun cas les policiers n’ont continué leur action dans des conditions mettant en danger la vie de l’homme », assure le parquet de Rennes, qui précise « qu’à aucun moment les policiers n’ont poursuivi le mis en cause à partir de l’hôtel. »

Deux enquêtes restent toutefois ouvertes après le décès de cet homme, l’une sur les violations des interdictions et l’autre sur l’accident mortel de la route.