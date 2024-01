Deux hommes et une femme. Depuis leur interpellation, ces trois individus ne cessent de se renvoyer la responsabilité de la mort d’un homme de 47 ans, dont le corps sans vie a été retrouvé dans un appartement de la rue Papu, à Rennes. Découverte par une infirmière, la victime aurait subi un véritable déchaînement de violences, à en croire les premières investigations menées par les enquêteurs de la sûreté départementale. Selon le rapport d’autopsie, la victime aurait subi d’immondes sévices perpétrés par les trois suspects, qui doivent être présentés à un juge.

Roué de coups, lacéré de coups de couteau et de fourchette, l’homme de 47 ans aurait également été victime d’une pénétration anale avec un manche à balai cassé. Des actes de barbarie qui ont généré « plusieurs blessures très graves », selon le procureur de la République adjoint de Rennes. Et notamment « une plaie très profonde qui s’est avérée mortelle en provoquant un fort épanchement sanguin » à l’intérieur du corps de la victime.

Avant cela, il avait déjà été frappé avec le manche à balai et victime de nombreux coups ayant occasionné « un enfoncement thoracique mortel », selon le procureur adjoint Sébastien Farges. « Des plaies faites par un objet piquant pouvant être une fourchette et des plaies évocatrices de coups de couteau », ont également été révélées à l’autopsie.

Le locataire gravement blessé va s’en tirer

Le locataire de l’appartement, retrouvé grièvement blessé par l’infirmière qui devait le soigner, est toujours hospitalisé mais « ses jours ne sont plus en danger », selon le magistrat.

D’après les enquêteurs, les deux victimes et les trois suspects auraient passé la soirée du 1er janvier ensemble. Connu pour être un lieu de rencontre entre marginaux du quartier, l’appartement du 5e étage de la rue Papu a été le théâtre d’une beuverie. Après des disputes et des provocations, « une bagarre s’est déclenchée entre le principal mis en cause, âgé de 34 ans, et l’homme retrouvé décédé », précise le parquet de Rennes.

Une demande d’incarcération formulée

Les deux principaux suspects déjà « très connus de la justice » notamment pour des violences doivent être présentés à un juge dans la soirée, tout comme la femme de 52 ans qui les accompagnait. Une information judiciaire a été ouverte des chefs de meurtre précédé d’un crime (viol avec actes de torture ou de barbarie) et violences aggravées.

Le parquet de Rennes a requis leur placement en détention provisoire. Les trois mis en cause doivent maintenant être présentés à un juge d’instruction.