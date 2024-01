Le portail d’entrée défoncé, deux classes en préfabriqués écrasés et la pelouse de l’établissement saccagée. Voilà le spectacle de désolation qu’ont découvert par deux fois en décembre les élèves et le personnel du collège Saint-Joseph La Salle à Tinténiac, au nord-ouest de Rennes.

La première intrusion a eu lieu durant le week-end du 9 et 10 décembre. Le lundi 11 décembre, à l’heure de la reprise des cours, une tractopelle abandonnée avait été découverte dans la cour de l’établissement. Le lundi suivant, le scénario s’était répété avec de nouveau des dégradations constatées et toujours le même engin de chantier, dérobé dans une carrière, qui avait été utilisé pour commettre les délits.

L’un placé en détention provisoire, l’autre sous contrôle judiciaire

Après ces deux virées sauvages, une enquête de flagrance des chefs de vols et dégradations avait été ouverte et confiée à la brigade de gendarmerie de Combourg. Elle a débouché sur l’interpellation mardi de deux individus identifiés grâce à une empreinte ADN prélevée sur la tractopelle et grâce à l’analyse de la vidéosurveillance de l’établissement, indique dans un communiqué Fabrice Trémel, procureur de la République de Saint-Malo.

Durant leur garde à vue, les deux suspects ont reconnu les faits. Ils seront jugés le 23 février devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo pour vols aggravés, dégradations du bien d’autrui aggravé et dégradations volontaires d’un bien destiné à l’utilité publique. En attendant le procès, l’un des deux prévenus a été placé en détention provisoire et l’autre sous contrôle judiciaire. Une expertise psychiatrique a par ailleurs été ordonnée pour chacun des deux mis en cause.