Le drame a cette fois été évité de peu. Deux mois après la mort de Dominique Bernard, un enseignant de français tué dans une attaque au couteau au lycée Gambetta d’Arras (Pas-de-Calais) le 13 octobre, une professeure a été menacée de mort par une élève ce mercredi matin au collège des Hautes-Ourmes à Rennes. Âgée de 12 ans et scolarisée en 5e, l’adolescente a sorti un couteau en plein cours et l’a brandi vers son enseignante qui a réussi à s’enfuir.

Aucune personne n’a été blessée mais cette agression a profondément choqué les élèves et l’équipe pédagogique de cet établissement situé dans le quartier populaire du Blosne, au sud de Rennes. « C’est très inquiétant car cela devient banal en France qu’un professeur se fasse agresser », s’alarme Justine Marti, secrétaire départementale Force ouvrière des lycées et collèges d’Ille-et-Vilaine. En fin de journée, Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes, a tenu un point presse sur cette affaire. 20 Minutes fait le point.

Que s’est-il passé ce mercredi matin dans ce collège ?

La scène s’est déroulée un peu après 9h30 lors d’un cours d’anglais qui se tenait en demi-groupe. Alors qu’elle projetait un film pédagogique, l’enseignante a constaté que l’élève était très agitée. Cette professeure expérimentée s’est assise à côté d’elle pour lui demander ce qu’elle avait. A voix basse, l’adolescente lui aurait alors confié : « Je suis folle aujourd’hui, j’ai envie de tuer quelqu’un aujourd’hui, les élèves qui ne m’aiment pas et la personne en face de moi. Cela s’est passé à Arras et j’ai envie de faire pareil. »

Une élève de 12 ans a menacé sa professeure d'anglais avec un couteau ce mercredi matin au collège des Hautes-Ourmes à Rennes. - J. Gicquel / 20 Minutes

Alors que l’enseignante faisait évacuer sa classe, l’élève a sorti de son sac un couteau de boucher de 17 centimètres avant de brandir l’arme vers sa professeure. Cette dernière s’est enfuie en courant avant d’être mise en sécurité par une professeure d’espagnol qui faisait classe juste à côté. Alertés de la situation, un conseiller principal d’éducation et un médiateur du collège ont réussi à désarmer et à maîtriser la jeune fille avant l’intervention de la police.

Que sait-on de cette collégienne ?

Elle est née en 2011 à Marseille dans une famille d’origine mongole. Aîné d’une fratrie de quatre enfants, elle est arrivée en 2012 à Rennes. En situation régulière, sa famille n’était pas connue de la justice. Souffrant de troubles du comportement et de la communication, l’adolescente avait toutefois fait parler d’elle en début d'année. Alors qu’elle était scolarisée au collège des Chalais à Rennes, elle s’était déjà présentée en classe avec un couteau dans son cartable, sans en faire usage cette fois. Elle avait également injurié et menacé verbalement un professeur, ce qui lui avait valu une exclusion. Elle avait intégré le collège des Hautes-Ourmes en septembre. Situé dans le quartier populaire du Blosne, au sud de Rennes, l’établissement, qui accueille environ 700 élèves, est le seul collège classé en réseau d’éducation prioritaire renforcé (Rep +).

L’adolescente a-t-elle expliqué son geste ?

Hormis les propos qu’elle a tenus à sa professeure, l’adolescente n’a pas expliqué son geste lors de son audition. « Nous nous employons à comprendre le contexte de ce passage à l'acte, pourquoi cette élève en est venue à ces menaces extrêmement graves », a souligné Philippe Astruc. La semaine dernière, un incident aurait toutefois eu lieu au sein du collège. Reprochant à l’élève d’utiliser son téléphone portable en classe, sa professeure le lui aurait confisqué. « Mais l’élève lui avait depuis fait ses excuses », assure le procureur.

Où en-est l’enquête ?

Le parquet de Rennes a aussitôt ouvert une enquête criminelle pour tentative d’homicide volontaire sur personne chargée d’une mission de service public. Elle a été confiée à la sûreté départementale. Transférée au commissariat dans la matinée, la collégienne se trouve depuis « en retenue », une mesure exceptionnelle décidée pour les mineurs. Au vu de la personnalité de l’adolescente, le procureur a ordonné son expertise psychiatrique qui a lieu actuellement au CHU de Rennes. « La question du discernement se pose pour cet enfant et j’ai besoin d’avoir l’avis d’un sachant », a expliqué Philippe Astruc, qui décidera des suites judiciaires une fois les résultats connus. « C'est une situation complexe d'un point de vue judiciaire, a-t-il ajouté. Nous devons prendre en compte la gravité des faits mais aussi les intérêts de cet enfant. »

Comment les collégiens ont vécu ce drame ?

Dès l’alerte donnée, tous les cours ont été suspendus au collège et les élèves confinés en classe avant l’intervention de la police. Ils ont ensuite pu quitter l’établissement en fin de matinée sous bonne escorte. Une cellule d’écoute a été mise en place au sein du collège pour les élèves et l’équipe enseignante, tous sous le choc. Elle sera active « durant plusieurs jours », précise l’académie de Rennes. Les cours doivent normalement reprendre ce jeudi matin.

Quelles sont les réactions après cette nouvelle affaire de violence à l’école ?

Recteur de l’académie de Rennes, Emmanuel Ethis s’est aussitôt rendu sur place pour « apporter son soutien à l’ensemble de l’équipe et veiller à la prise en charge des élèves et des personnels. » Dans un communiqué, il « condamne fermement cette agression », saluant aussi « la réactivité des personnels qui ont géré la situation en ayant une réaction adaptée et ont ainsi permis que personne ne soit blessé. » Président du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, qui a la charge des collèges, Jean-Luc Chenut a également réagi à cet « événement d’une gravité toute particulière » et apporté son soutien à la professeure agressée ainsi qu’à la communauté éducative et aux élèves du collège. « En dépit des circonstances, je souhaite qu’un climat le plus apaisé et sécurisé possible puisse être retrouvé au sein de cet établissement scolaire », a-t-il indiqué.