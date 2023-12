Trois détonations dans la nuit. Et quelques minutes plus tard, le bruit des sirènes de police. Mais sur place, il n’y avait évidemment plus personne. Mercredi 6 décembre vers 22h15, une Renault Mégane a été retrouvée arrêtée, portes ouvertes, square de Galicie, dans le quartier du Blosne, à Rennes. A leur arrivée, les policiers ont découvert trois impacts de balle de gros calibre dans la voiture « sans que l’on puisse déterminer avec certitude à ce stade si l’un des occupants avait été blessé », précise le procureur de la République Philippe Astruc.

D’après le magistrat, le contexte de ces tirs ne fait guère de doute. « Le lieu des faits ainsi que le mode opératoire invitent à analyser l’hypothèse d’un règlement de comptes sur fond de trafic de stupéfiants ».

Juste avant l’arrivée des policiers, une BMW blanche avait quitté les lieux à grande vitesse. Un véhicule du même type sera retrouvé en flammes quelques minutes plus tard par les pompiers à quelques centaines de mètres de là. Une enquête criminelle pour tentative d’homicide a été ouverte par le parquet de Rennes et confiée à la police judiciaire.