Tout est rentré dans l’ordre peu avant 19 heures lundi 2 octobre. Depuis plusieurs heures, la tranquille commune de Saint-Ouen-des-Alleux, près de Fougères (Ille-et-Vilaine) était pourtant le théâtre d’une affaire inhabituelle. Un homme armé était retranché chez lui depuis 10h30 et une altercation avec sa voisine. D’après les gendarmes de la compagnie de Vitré-Fougères, l’homme aurait brandi une tronçonneuse à leur arrivée et se serait montré menaçant. « Nous avons d’abord appelé le PSIG (peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie) mais nous avons entendu plusieurs coups de feu. Nous avons alors sollicité l’intervention du GIGN », explique l’un des officiers présents sur place lundi. Par précaution, plusieurs riverains et l’école située non loin de là ont été évacués.

Pendant plusieurs heures, les gendarmes et les négociateurs du GIGN ont échangé avec cet homme que les gendarmes locaux « connaissent bien ». Le forcené a pu être interpellé dans le calme peu avant 19 heures. Il n’était pas blessé. On ignore pour l’heure les motifs de l’altercation. L’homme a été placé en garde à vue.