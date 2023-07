Ils étaient en partance pour Istanbul. Un couple a été arrêté dans la soirée de dimanche 16 juillet à l’aéroport de Düsseldorf en Allemagne en compagnie de leur petite fille d’un an qu’il venait d’enlever, a-t-on appris auprès du parquet de Rennes, confirmant une information de Ouest-France.

Les faits se sont déroulés samedi après-midi à l’Hôpital Sud de Rennes. Deux jours plus tôt, la fillette avait été placée « pour déshydratation, par ordonnance de placement provisoire d’un juge des enfants de Rennes », précise Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes. Autorisés à voir leur fille, le père et la mère se sont présentés samedi à l’hôpital et sont sortis avec l’enfant « sans être retenu par le personnel hospitalier ».

La fillette retrouvée en bonne santé

L’alerte a alors été déclenchée et une enquête, confiée à la sûreté départementale de Rennes, a été ouverte. Dimanche, les parents ont à tour de rôle contacté l’hôpital « sans pour autant restituer l’enfant ». Ils ont finalement été interceptés en Allemagne alors qu’ils s’apprêtaient à s’envoler vers la Turquie. Retrouvée en bonne santé, la fillette a passé la nuit à l’hôpital de Düsseldorf et devait être remise ce lundi à la protection de l’enfance en Allemagne.

Une information judiciaire a par ailleurs été ouverte enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineur de 15 ans à l’encontre des deux parents, un homme né en 1995 et de nationalité irakienne et une femme née en 2000 et de nationalité française.