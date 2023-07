Le week-end a été dramatique dans le Finistère avec quatre décès par noyade, dont trois sur la presqu’île de Crozon. La série noire a démarré vendredi après-midi, peu après 15 heures, avec la découverte d’un corps inconscient dans l’eau à Plouarzel, commune située non loin de Brest. « Le corps se trouvait dans un bassin naturel formé par des rochers », précisent les autorités maritimes. Agée d’une soixantaine d’années, la victime a été déclarée décédée à l’arrivée des secours.

Trois heures plus tard, les secours ont de nouveau été alertés suite à la disparition d’un homme d’une soixantaine d’années parti à la nage depuis la plage de Morgat et qui n’était pas revenu au bout de trente minutes. Le corps sans vie de la victime a été retrouvé au niveau de la pointe de Dinan sur la presqu’île de Crozon.

Des baïnes sur la presqu’île de Crozon

Le lendemain, une famille de quatre personnes partie se baigner a également été emportée par les courants à Camaret-sur-Mer. Les deux adolescents ont réussi à rejoindre la plage par leurs propres moyens tandis que leurs parents ont été pris en charge par les pompiers. En arrêt cardiorespiratoire, le père, âgé d’une cinquantaine d’années, n’a malheureusement pas survécu. Dimanche enfin, un homme âgé d’environ 70 ans est mort par noyade au niveau de la plage de la Palue, toujours sur la presqu’île de Crozon. C’est son beau-fils qui avait donné l’alerte après avoir perdu son visuel.









Après cette série dramatique, la préfecture maritime de l’Atlantique lance un appel à la vigilance, invitant notamment à « respecter les zones de baignade surveillées et sécurisées », à « s’assurer d’avoir un niveau convenable pour nager » et à « prévenir ses proches lorsqu’on va se baigner. » Elle alerte aussi sur la présence de baïnes sur la presqu’île « qui rend notamment interdite la baignade entre la pointe de Dinan et le cap de la Chèvre. »