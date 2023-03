L’enquête est désormais entre les mains de la juridiction interrégionale de Rennes, spécialisée dans la lutte contre la criminalité organisée. Deux jours après le drame, on en sait un peu plus sur la fusillade qui a fait deux morts mardi soir dans le quartier de Maurepas à Rennes.

Un peu avant 22h30, cinq à huit individus étaient rassemblés sous le porche du centre commercial. C’est alors qu’un homme, la tête recouverte d’un casque de moto, a ouvert le feu en rafale avec une arme automatique sur le groupe avant de prendre la fuite à pied. Deux hommes âgés de 29 et 34 ans ont été mortellement touchés, l’un atteint d’une balle dans la tête et l’autre touché au thorax, au flanc et à la cuisse. Une troisième victime, un homme âgé de 25 ans, a également été touchée par les tirs. Grièvement blessé, il a réussi à prendre la fuite et à rejoindre l’hôpital par ses propres moyens.

Seize cartouches de calibre 9 mm retrouvées

Sur les lieux du drame, les enquêteurs ont retrouvé « seize étuis percutés de calibre 9 mm Luger » qui ont été placés sous scellés, précise le parquet de Rennes. Une cartouche de calibre 12 intacte a également été découverte à côté de l’un des corps. Dans cette affaire, la piste du règlement de comptes sur fond de trafic de stupéfiants est fortement privilégiée.

Une enquête pour meurtre en bande organisée, tentative de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de commettre un crime a été ouverte. « Elle visera notamment à identifier et interpeller les auteurs des faits, à comprendre le contexte précis de commission de ceux-ci et les mobiles précis de ces crimes », souligne Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes.